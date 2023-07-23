"كلاب" فابينيو تعطل انضمام البرازيلي إلى الاتحاد!

أزمة غير متوقعة تؤجل انتقال فابينيو إلى الاتحاد..

يواجه نادي الاتحاد السعودي أزمة لم تكن في الحسبان في سبيله للحصول على خدمات البرازيلي فابينيو نجم خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

المفاوضات بين الاتحاد وليفربول دخلت في مراحل متقدمة للغاية، واقتربت من مسألة الحسم، كما أن "العميد" حصل بالفعل على موافقة البرازيلي لارتداء قميص الفريق الجداوي بداية من الموسم الرياضي 2023-2024.

لكن حساب "JoshLFC" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، والمتخصص في أخبار انتقالات ليفربول، كشف عن مفاجأة مدوية.

وجاء عبر الحساب: "الشائعات صحيحة، هناك أمر يؤجل صفقة فابينيو، وهو لا يتعلق بأزمة بين الناديين".

وأضاف: "هناك عمل نشيط لإيجاد حلول لإنهاء المشكلة، والتوقعات أنها لن تتسبب في انهيار الصفقة"، ليتابع: "ترتبط هذه المشكلة بكلاب اللاعب الأليفة، والتي لا يسمح بدخولها إلى السعودية".

واختتم: "هناك حلول يتم العمل عليها، ولكن من جانب فابينيو فإن اللاعب يريد الوضوح قبل إنهاء الصفقة".

كلاب فابينيو الأليفة هي من نوعية "بيتبول" الفرنسية، وهو نوع من الكلاب يُحظر دخوله إلى السعودية بسبب عدوانيته الشديدة.

جمهور الاتحاد من جانبه سارع عبر "تويتر" لدعم اللاعب البرازيلي خوفًا من فشل الصفقة، حيث ظهر وسم "#دخول_كلاب_فابينهو_مطلب"، والذي تصدر سريعًا قائمة أكثر المواضيع المتداولة في المملكة.