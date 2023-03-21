"كلاب سيهبطون بالنادي" .. إشبيلية يحتوي غضب جماهيره بإقالة خورخي سامباولي

يعيش نادي إشبيلية أوضاعًا مأساوية في موسم 2022-23، حيث سقط في 12 خسارة حتى الآن في الدوري الإسباني، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وهو ما يشعل غضب الجماهير الأندلسية.
آخر هزائم إشبيلية كانت أمام خيتافي بهدفين دون رد في مباراة الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي جمدت رصيد الفريق الأندلسي عند 28 نقطة في المركز 14 بجدول الترتيب.
جماهير إشبيلية الغاضبة استقبلت الفريق العائد إلى مطار سان بابلو من مواجهة خيتافي في مدريد بأقصى حالات الغضب، وعبروا عن عدم سعادتهم بوضع النادي.
وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صرخ أحد المشجعين في اللاعبين قائلًا: "سوف ترسلوننا إلى الدرجة الثانية يا كلاب".
لاعبو إشبيلية لم يبدوا أي رد فعل على الموقف، حيث طأطأوا رؤوسهم متوجهين إلى حافلة النادي، قبل أن يتدخل أحد أفراد الأمن في محاولة لاحتواء الموقف.
نادي إشبيلية وفي محاولة لاحتواء غضب الجماهير قرر إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي من منصبه، بعدما كشفت عدة تقارير أبرزها من صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي الفريق فقدوا ثقتهم في المدرب الأرجنتيني بشكل كامل.
وجاء في البيان الذي أصدره النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعفى النادي خورخي سامباولي من مهامه كمدير فني للفريق، ونعمل على تعيين مدير فني جديد في أسرع وقت ممكن".
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