كفى فريد وماكتوميناي .. حان وقت كاسيميرو في مانشستر يونايتد!

بداية غير موفقة للبرازيلي في مانشستر حتى الآن

135 دقيقة فقط في البريميرليج، و82 على الصعيد القاري، نحن لا نتحدث عن أرقام حنعبل المجبري أو أليخاندر جارناشو مع مانشستر يونايتد، ولكن عن تلك الخاصة بالنجم البرازيلي كاسيميرو!

لحظة انضمام نجم ريال مدريد الصيف الماضي إلى يونايتد كان التعجب منطقياً، صفقة أتت من العدم ولم يتوقعها أحد، ولكن أن تستمر حالة التعجب تلك بعد مرور قرابة شهرين هذا هو الغريب في الأمر.

بداية بطيئة وغير مبررة

شارك كاسيميرو حتى الآن في أربع مباريات فقط في البريميرليج، ولم يبدأ أي منها، والمباراة الوحيدة التي لعبها كأساسي وأكمل 90 دقيقة فيها كانت بالدوري الأوروبي في الخسارة ضد ريال سوسييداد.

فسر البعض قرار إريك تين هاج، مدرب يونايتد، بتأخير الدفع بلاعب بورتو السابق أساسياً بأنه جديد ولم يدخل بعد في أجواء الفريق والكرة الإنجليزية، ولكن ماذا عن ليساندرو مارتينيز أو أنتوني مالاسيا القادمين من هولندا؟ هل القادم من ريال مدريد وبطل أوروبا خمس مرات، وحقق السوبر الأوروبي وشارك بالليجا مطلع الموسم أقل منهما؟

ذلك التفسير تبناه تين هاج نفسه، بالإضافة لوجهة نظره بأن فريقه يعمل بشكل جيد وأنه لا يريد تغيير فريق يفوز، ولكن الفريق الذي يفوز يمكنه أن يتحسن ويتطور إذا أضفت له لاعب دفعت فيه قرابة 70 مليون يورو ويعد من الأفضل في العالم بمركزه.

Getty/Pressbox

ديربي مانشستر يهدم كل النظريات

يمكن تفهم وجهة نظر تين هاج ولو قليلاً بخصوص عدم تغيير فريق يفوز، حتى ولو كان بفريد وسكوت ماكتوميناي، ولكن ديربي مانشستر أتى ليهدم كل تلك النظريات.

سُحق يونايتد على يد سيتي بسداسية، وانهارت منظومة تين هاج في دقائق أمام سرعات رجال بيب جوارديولا وقدرات إرلينج هالاند التهديفية، وفشل ماكتوميناي تماماً في دوره كمحور ارتكاز دفاعي.

يحاول مدرب يونايتد خلق خط وسط متوازن، يعرف كيف يخرج بالكرة من الخلف، ومن هنا توظيف كريستيان إريكسن الجديد، ويجيد أيضاً قطع الكرات، وهو ما يفسر اعتمام أحد اللاعبين فريد أو ماكتوميناي، وإن كان لا يفسر لماذا ليس كاسيميرو.

إذا كانت الفترة الماضية نجح فيها يونايتد في المضي قدماً بخطوات ثابتة فهزيمة الديربي هي الفرصة لتصحيح الأخطاء، وأولها إبعاد الثنائي الإسكتلندي والبرازيلي والدفع بكاسيميرو أساسياً بجوار إريكسن، سواء كان تأقلم أو لا، فحان وقت الخبرة والاعتماد على نجم يحتاجه الفريق بإمكانياته الفنية والقيادية داخل الميدان.