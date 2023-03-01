كفى! .. النصر يتحرك للتخلص من صداع أندرسون تاليسكا

اللاعب البرازيلي كل خطوة له تمثل جدلًا كبيرًا يفتعله منافسو النصر!

منذ الأشهر الأولى للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا في نادي النصر السعودي، وشائعات رحيله عن الفريق تلاحقه كثيرًا، خاصةً مع كل رحلة سفر له لبلاده.

البرازيلي حاليًا موجود في بلاده، للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي، نظرًا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية، لكن بعض الإعلاميين يروجون لفكرة هروبه من العالمي والعودة للدوري التركي من جديد.

الصحفي في صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية رودي جاليتي، أكد ما قد نشره "GOAL" من قبل، حول عدم صحة ما يتردد عن رحيل تاليسكا عن العالمي مجانًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وزاد جاليتي موضحًا أنه على عكس ما يتردد تمامًا، فإن مسؤولي النصر يناقشون مع اللاعب إمكانية توقيع عقد طويل الأجل بين الطرفين.

خطوة تجديد عقد تاليسكا، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024، ستحافظ على استقرار العالمي بشكل كبير وتخلصه من الصداع حول هذا الملف، وتبعده عن الصراع خارج الملعب، الذي يحيط بلاعبه البرازيلي بشكل مستمر.

يذكر أن تاليسكا خاض 14 مباراة مع النصر في الموسم الجاري من دوري روشن، سجل خلالها 13 هدفًا.