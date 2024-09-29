"كفاكم فضائح" .. رد هلالي حاد على قرار النصر "الغريب" بشأن توقف ديسمبر

قرار نصراوي قوبل باندهاش من الجمهور والإعلام

كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي عن قرار خاص اتخذته إدارة النصر بشأن توقف دوري روشن السعودي الطويل في ديسمبر القادم، لكن رد الفعل الإعلامي والجماهيري عبر عن دهشة وشيء من السخرية.

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النصر عاش بداية موسم صعبة أطاحت بالمدرب لويس كاسترو، وقد تعاقد النادي مع الإيطالي ستيفانو بيولي الذي بدأ يُحسن الأداء والنتائج، وقد قررت الإدارة منحه فرصة جيدة للاجتماع عن قرب مع اللاعبين خلال فترة توقف الدوري السعودي، وذلك بإقامة معسكر خارجي للفريق.

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العصيمي أوضح خلال منصة إكس أن الفريق السعودي تلقى 3 عروض لاستضافة وتنظيم المعسكر، من أمريكا وهونج كونج وأبو ظبي الإماراتية، مشيرًا إلى أن الإدارة ستستقر على وجهة المعسكر الخارجي قريبًا.

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الجمهور النصراوي قابل القرار باندهاش ووصفه بالغريب، مطالبين بالبقاء في الرياض لعدم إهدار الوقت في السفر الطويل والذيد قد يؤدي لإرهاق اللاعبين، لكن التعليق الأكثر حدة جاء من الإعلامي الهلالي عيسى الروقي.

الروقي طالب النصر بالبقاء في السعودية وعدم قبول أي عرض خارجي خوفًا من تكرار ما حدث في الصين مؤخرًا، حيث ألغيت الجولة الودية المقررة للفريق هناك لحظة الكشف عن غياب كريستيانو رونالدو للإصابة.

إذ كتب "بس اذا اصيب رونالدو العروض اللي تقول جات بتنسحب ويطردون النصر مثل طردته العام في الصين. اقضبوا ارضكم وبلاش فضايح. يكفي فضايح النصر طوال تاريخه بالمباريات الرسمية، صار ينطرد من الوديات اذا غاب رونالدو. احفظوا ماء وجهكم ولا تسافرون".