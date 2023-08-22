"كعمال الكازينوهات" بسبب السخرية من وفاة أحد الجماهير .. "سكاي" تتقدم باعتذار رسمي!

موقف سخيف وجدت الشبكة الشهيرة نفسها فيه!

تعرضت شبكة "سكاي" الشهيرة لموقف مهني في غاية الحساسية عندما قام المعلق الخاص بها بتقديم تعليقًا غير مناسبًا ومرفوض أثناء مواجهة أستون فيلا وإيفرتون هذا الأسبوع.

التعليق كان في بداية المباراة قبل لحظات من الانطلاق، عندما ارتدى كل من ينتمي لإيفرتون شارات سوداء على أذرعتهم لتأبين رحيل أحد جماهير الفريق أثناء عمله في موقع الملعب الجديد الخاص بهم في الأسبوع الماضي.

وكان من ضمن هؤلاء شون دايش المدير الفني للفريق الذي كان يرتدي قميصًا أبيض، فما كان من المعلقان بيل ليسلي وأندي هنشيكلف إلا أنهما قالا عنه: "يبدو مثل العامل في كازينو".

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التعليقات أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشبكة والمعلقان، لتخرج "سكاي" ببيان نقلته "ليفربول إيكو"، وكتبت فيه: "التعليقات التي تمت خلال مواجهة أستون فيلا كانت غير الحساسة والمؤسفة".