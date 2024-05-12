كشف موعد الإعلان عن صفقة مبابي وكشف بيريز لكواليس أزمة 2022!

تحديد موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد...

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المرتقب الذي سيعلن فيه ريال مدريد، عن التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وكان مبابي، قد خرج يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، كشف من خلاله رحيله عن صفوف باريس بنهاية الموسم الحالي.

ولم يعلن النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا عن وجهته القادمة ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي سينضم إلى ريال مدريد في الموسم القادم.

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ومن جانبه أفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن ريال مدريد، قرر الإعلان عن صفوف مبابي، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، وقبل انطلاق بطولة يورو 2024.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بوروسيا دوتموند الألماني، في الأول من شهر يونيو القادم، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وبحسب ما ذكره رومانو، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيتحدث في مؤتمر الإعلان عن صفقة مبابي، عن كواليس أزمة عام 2022، عندما كان الميرينجي قريبًا من ضم اللاعب ولكن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة.