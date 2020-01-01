كشف مصير السعودية من التقدم بملف الترشح لكأس آسيا 2027

مدَّد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس

أكدت تقارير صحفية مُقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ملف استضافة السعودية لنهائيات كأس آسيا 2027، لن يتأثر بقرار الاتحاد القاري بتمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة البطولة لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الخميس، تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بطلبات استضافة كأس أمم آسيا للرجال 2027؛ وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أنه مدَّد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن الملف السعودي التعريفي للاستضافة سيتضمن 400 ورقة تشمل جميع المتطلبات والإمكانات والتجهيزات التي سيقدمها الاتحاد السعودي لكرة القدم للاتحاد القاري، من ملاعب وفنادق ومواصلات ومطارات.

وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، قد أعلن من أشهر التقدم بطلب الاستضافة والذي جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتًا إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة، والاهتمام من رئيس هيئة الرياضة رسمت خارطة الطموح في المنافسة على الاستضافة.

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وقال المسحل : نملك سجلاً حافلاً وإرثًا فنيًا كبيرًا على صعيد المنتخبات والأندية، ونأمل في أن نقدم واقع السعودية المشرق في الاستضافة.