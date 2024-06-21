"كشف عن خطته" .. ليونيل ميسي يرد على مطالبات الجماهير بالمشاركة في كأس العالم 2026

هل يشارك ميسي في كأس العالم 2026؟..

رد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، على المطالبات الجماهيرية بـ"مشاركته" في كأس العالم 2026.

الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف كأس العالم بـ"نظامها الجديد"، في صيف عام 2026؛ وذلك بمشاركة 48 منتخبًا، سيتم توزيعهم على 12 مجموعة.

ونقل أحد المراسلين إلى ميسي، مطالبات الجماهير الأرجنتينية؛ بضرورة عدم "اعتزاله" الدولي، و"مشاركته" في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

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وعن ذلك قال الأسطورة الأرجنتينية، في رده على هذه المطالبات: "أنا أشعر بالراحة حاليًا، وأحاول الاستمتاع.. أسير كل يوم بيومه".

وكشف ليونيل ميسي، عن أن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، ستكون حسب سير الأمور معه؛ في إشارة إلى حالته البدنية والفنية وقتها.

وشدد ميسي في تصريحاته بهذا الشأن، على أنه لا يحاول التفكير في مستقبله الكروي كثيرًا؛ خاصة مع اقترابه من عمر الـ37 سنة.

وفي النهاية.. أكد ميسي على أن النسخة الحالية من "كوبا أمريكا"، ستكون الأخيرة له في هذه البطولة؛ لكن.. الأمر غير واضح - حتى الآن -، بالنسبة لكأس العالم.

جدير بالذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، للفوز على نظيره الكندي (2-0)، في افتتاح دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا 2024".