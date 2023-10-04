"كشف جسمه أمامهم وتحدث عن الكحول" .. كواليس اجتماع كريستيانو رونالدو الأول مع نجوم النصر

ماذا فعل كريستيانو رونالدو في اجتماعه الأول مع نجوم النصر؟!

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يبدو من المستوى الفني ونتائج الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة، أن نادي النصر السعودي، بدأ يجني ثمار التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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النصر تعاقد مع رونالدو "38 سنة"، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف.

وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، على أن قيمة الأسطورة البرتغالية داخل النصر، تتخطى كونها فنية فقط.

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وقال القحطاني في تصريحات لـ"بودكاست مطرقة"، اليوم الأربعاء، إن كريستيانو أثر بروحه القيادية، على نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة المحليين، وجعلهم يتطورون بشكل كبير؛ على غرار ما حدث مع عبد الرحمن غريب وعبد الله الخيبري.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "جماهير النصر كانت تعتبر الخيبري، واحدًا من أسوأ اللاعبين في الفريق الأول.. لكن منذ قدوم رونالدو، تطور مستواه، وأصبح عنصرًا لا غنى عنه".

وكشف فلاح القحطاني، عن كواليس أول لقاء جمع بين كريستيانو رونالدو ونجوم العالمي؛ بعد انتقاله إلى الفريق الأول، في يناير الماضي.

وأشار القحطاني، إلى أن رونالدو، خلع قميصه أمام نجوم النصر، وطلب منهم النظر إلى جسمه، وكيف يحافظ على لياقته البدنية، رغم تقدمه في العمر؛ ليسيروا على خطاه.

وأوضح القحطاني، أن الأسطورة البرتغالية، أكد لنجوم النصر أيضًا، أنه لم يتناول الكحول أبدًا؛ خاصة أن والده خسر حياته، بسبب هذا الأمر.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل 25 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية مع نادي النصر في مختلف المسابقات، كما توّج هدافًا لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.

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