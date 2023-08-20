كشف السر الكبير .. الهلال يُزيل الغموض حول إصابة نيمار

نيمار أحدث النجوم المنضمين للدوري السعودي

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كشف الهلال رسميًا عن السر الكبير الذي حاول الإعلام الوصول له خلال الساعات الأخيرة، والمتعلق بالتشخيص الحقيقي لإصابة نجمه الجديد نيمار.

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الهلال كان قد أعلن ضم نيمار لصفوفه، وقد وصل اللاعب للرياض مساء أمس وتم تقديمه للإعلام والجمهور في احتفال مهيب مساء أمس قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام الفيحاء في ثاني جولات دوري روشن السعودي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكشفت المصادر الصحفية عن مفاجأة تتعلق بإصابة اللاعب البرازيلي وإمكانية غيابه عن اللعب مع الفريق السعودي لمدة شهر تقريبًا، ولم ينجح أي مصدر إعلامي في الوصول لحقيقة إصابة لاعب باريس سان جيرمان السابق.

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الهلال أعلن رسميًا اليوم، عبر منصة إكس، إصابة نيمار في العضلة الأمامية، مشيرًا إلى أنه خضع لتدريبات في صالة الإعداد البدني ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من تلك الإصابة.

النادي العاصمي أوضح كذلك أن قائده سلمان الفرج شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يُواصل برنامجه التأهيلي، فيما انضم متعب المفرج للتدريبات وظهر في المناورة الفنية التي أجراها المدرب جورج جيسوس.

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