كشف الحقيقة .. زانيتي يوضح طبيعة مفاوضات ريال مدريد لخطف لاوتارو مارتينيز

هل يرحل لاوتارو مارتينيز إلى ريال مدريد؟

يبدو الأرجنتيني خافيير زانيتي، أسطورة إنتر الإيطالي ونائب رئيس النادي، مطمئنًا على مستقبل واستمرار لاعبه ومواطنه لاوتارو مارتينيز مع النيراتزوري.

وتحدث زانيتي لقناة tyc الأرجنتينية وقال عن مستقبل مواطنه مارتينيز: "أنا هادئ وأراه سعيدًا معنا. لست قلقًا لرؤية ما يمثله لنا وكيف هو في إنتر".

وعن ارتباط لاعبهم بريال مدريد رد خافيير "لم نسمع شيئًا على الإطلاق عن رغبة ريال مدريد في ضم لاوتارو".

ويمتد عقد مارتينيز، 25 سنة، مع إنتر حتى صيف 2026. وكان المهاجم المتوج بكأس العالم مؤخرًا مع بلاده قد انضم إلى إنتر من نادي راسينج الأرجنتيني في صيف 2028.

وبحسب عدد من التقارير فإن اسم لاوتارو يردد مرتبطًا ببرشلونة وريال مدريد منذ سنوات، لكنه رُدد مؤخرًا أكثر مرتبطًا بنادي العاصمة الإسبانية الراغب في تعزيز خط هجومه مع الخروج الوشيك للفرنسي كريم بنزيما المتجه إلى السعودية.