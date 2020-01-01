كشافة مانشستر ودرتموند يراقبون اكتشاف فيرونا أمام يوفنتوس

يبدو أن العروض ستنهال على اليافع الألباني في المرحة القادمة

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن كشافة العديد من الأندية الإنجليزية والألمانية الكبرى، يراقبون جوهرة هيلاس فيرونا ماراش كومبولا في مباراة الليلة أمام يوفنتوس.

ويحل بطل إيطاليا في السنوات الماضية ضيفًا على ملعب "بينتجودي"، لمواجهة صاحب الأرض في واحدة من مواجهات الأسبوع الـ22 للسيري آ.

وبحسب ما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، نقلاً عن مصادر إيطالية، فإن كشافة عملاقي مانشستر يونايتد وسيتي إلى جانب نظرائهم في آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند، يشاهدون المباراة من أرض الملعب.

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وأفاد المصدر الأصلي شبكة " "DAZN،أن سبب الزيارة مراقبة اليافع كومبولا، للحكم عليه بمشاهدته عن كثب من أرض الملعب، قبل إرسال الموافقة أو الرفض للمسؤولين عن ملف التعاقدات.

وسبق أن ارتبط مستقبل الشاب الألباني بأكثر من نادٍ إيطالي، منهم نابولي وإنتر، وكان آخرهم يوفنتوس، إلا أن إدارة فيرونا رفضت كل محاولات إطلاق سراحه حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير.

وظهر المدافع الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ20، للمرة الأولى بقميص فيرونا في أغسطس 2018، بمشاركته ضد التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام كاتانيا في كوبا إيطاليا.

ونجح كومبولا في تأمين مكانه في تشكيلة فريقه الأساسية هذا الموسم، بتسجيل حضوره في 16 مباراة في القوام الرئيسي حتى الآن، أخرهم مباراة اليوم.