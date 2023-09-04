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كسر عقده والانتقال إلى الاتحاد؟ .. كشف حقيقة هروب محمد كنو من الهلال رسميًا

أحمد فرهود
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وكيل أعمال محمد كنو يحسم الجدل نهائيًا

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3 أيام تفصلنا عن إغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية؛ حيث بدأت الأخبار تتزايد، بشأن رحيل بعض النجوم عن أنديتهم، وانتقالهم إلى فرقٍ أخرى.

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وعلى رأس هؤلاء النجوم؛ اللاعب الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي قيل إنه سيكسر عقده، وينتقل إلى الاتحاد، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن ناحيته.. رد رفيع الشهراني، وكيل أعمال كنو، على هذه الأخبار، التي هزت الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية.

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الشهراني نفى عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، كسر اللاعب الدولي، عقده مع الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "من باب التنويه فقط.. لاصحة لما يتم تداوله مؤخرًا، بشأن انتقال موكلي إلى أندية أخرى".

وأشار وكيل أعمال محمد كنو، إلى أن عقد اللاعب مع الهلال، لا يزال مستمرًا، منوهًا إلى أن متوسط الميدان الدولي، في مهمة وطنية مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي.

واختتم رفيع الشهراني تغريدته؛ بالقول: "أتمنى التوفيق لكنو، ولزملائه بمعسكر الأخضر السعودي، إن شاء الله".

جدير بالذكر أن كنو البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف نادي الهلال منذ صيف 2017، عندما انضم إليه قادمًا من الاتفاق؛ مسجلًا 15 هدفًا وصانعًا 17 آخرين، خلال 200 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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206953 الأصوات

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