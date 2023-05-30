جورج مينديش يكسر صمته أخيرًا: كريسيتانو رونالدو في المكان المناسب له الآن!

وكيل الأعمال البرتغالي كشف عن طبيعة علاقته مع كريستيانو رونالدو بعد انقطاع العمل بينهما..

كسر جورج مينديش وكيل الأعمال البرتغالي الشهير صمته أخيرًا حول انفصاله عن كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد شراكة ناجحة استمرت طويلًا بينهما.

وتم تكريم مينديش بحصوله على جائزة من نادي الصحافة الرياضية الوطنية في البرتغال، وأدلى بتصريحات هامة للصحفيين حول علاقته مع رونالدو، حيث شدد على أنه يتمتع بعلاقة شخصية عظيمة معه.

وقال مينديش في التصريحات التي نقلتها صحيفة "a bola" البرتغالية: "كريستيانو في المكان المناسب له الآن، هذه هي الحياة، إنه في السعودية، ويجب أن نكون جميعًا ممتنين للغاية له على كل ما فعله لكرة القدم والبرتغال، إنه أعظم سفير للبرتغال".

ولم يتردد في الثناء عليه أيضًا: "رونالدو سيكون دائمًا في قلبي، إنه لاعب وشخص مميز بالنسبة لي، ويجب على جميع البرتغاليين الفخر بامتلاك لاعب مثله".

واختتم مينديش تصريحاته قائلًا: "سأقولها طوال حياتي، لقد كان وسيظل أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

رونالدو قطع علاقته مع مينديش بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، وقام بتغيير ممثله إلى رجل آخر موثوق هو ريكاردو ريجوف.