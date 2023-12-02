كسرت قلب جوارديولا مجددًا .. جوليا روبرتس تكشفت تفاصيل عشق مانشستر يونايتد!

جوليا روبرتس تصدم بيب جوارديولا مجددًا...

صدمت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس، بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عندما كشفت تفاصيل عشقها للغريم مانشستر يونايتد.

ويعتبر المدرب الإسباني، أن جوليا روبرتس واحدة من أفضل الممثلات بالنسبة له، وكان قد اعترف في وقت سابق عن شعوره بالفشل، لأنها تحب مانشستر يونايتد بدلًا من مانشستر سيتي رغم النجاح الذي يحققه فريقه في السنوات الماضية.

وقالت روبرتس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جراهام نورتون" عن حبها للشياطين الحمر: "لقد زرت أولد ترافورد من قبل، أنا مشجعة حقيقية لهذا النادي".

وتابعت صاحبة الـ 56 عامًا: "لدي ثلاثة أطفال، وعندما كانوا صغارًا وبدأوا مشاهدة كرة القدم على شاشات التلفاز، ولم أدرك أبدأ مدى إثارة مشاهدة المباريات على التلفاز".

وأضافت: "لقد انخرطنا في الأمر بطريقة ما أصبح مانشستر يونايتد، هو فريقنا، فريق عائلة مودر، لقد أصبحنا متيمين به كثيرًا".

وكانت جوليا، قد حضرت إحدى مباريات الشياطين الحمر التحضيرية في الولايات المتحدة في الصيف الماضي، والتقطت صورًا مع مدرب الفريق إريك تين هاج وبعض لاعبي الفريق، مما أثار الغيرة في قلب جوارديولا.