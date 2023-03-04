كريم زدادكة.. لأن فريق نابولي التاريخي يحتاج إلى روح جزائرية!

محارب صحراء جديد يضاف إلى سجلات التألق في أوروبا

في موسم تاريخي لنابولي بات يغرد فيه خارج السرب بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، اللمسة العربية حضرت أخيرًا في هذا الفريق الخرافي من خلال الجزائري كريم زدادكة الذي حصل على أول دقائق مشاركته مع فريق الجنوب الإيطالي أمام لاتسيو.

ورغم أن نسور لاتسيو نجحوا في تحقيق الفوز، إلا أن الدقيقتين اللتين شارك فيهما زدادكة كانتا كافيتين لصناعة الحدث، وهو اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والمولود في العاصمة الفرنسية باريس.

زدادكة بدأ مسيرته في ناشئي نيس ومنهم التحق بفريقهم الرديف، قبل أن يتخذ خطوة إلى نابولي في 2018 ليمر بفترتي إعارة في كل من كافيزي في إيطاليا وتشارلرواه في بلجيكا من أجل كسب الثقة والمزيد من الدقائق بالنسبة للاعب الوسط الجزائري الممتاز.

ومع عودته هذا الموسم إلى نابولي، كان تحت نظر لوشيانو سباليتي بشكل أكثر قوة، ما نجم عنه المشاركة الأولى مع الفريق الأول، والتي انتظرها لوقت ليس بالقليل وقال إنه متيقن من الحصول عليها في الفترة الماضية.

اخترت الجزائر!

ما هو مؤكد أيضًا أن زدادكة طرق الأبواب الواسعة لمنتخب الجزائر، الذي يبدو في حاجة إلى لاعب شبيه، خصوصًا وأن زدادكة يملك القدرة على اللعب في متوسط الميدان أو في مركزي الظهير، وهي ميزة رائعة للمدرب جمال بلماضي.

زدادكة قال في تصريحات سابقة إن قراره الأول هو تمثيل الجزائر، وعليه فإن اللعب بقميص محاربي الصحراء يبدو مسألة وقت لا أكثر.

نابولي هنأ زدادكة بمشاركته الأولى برفقة الفريق، ورد عليه مواطنه فوزي غلام الذي سبق له مزاملته في الفريق حين أتى شابًا، والذي قال زدادكة إنه مع مواطنهما الآخر آدم وناس سهلا الأمور عليه من أجل التأقلم في نابولي.

من الجيد للغاية أن يرتبط اسم زدادكة بهذا الجيل المميز في نابولي، خصوصًا وأن فريق سباليتي يبدو أن التاريخ سيدون ذكرياته طويلًا!.