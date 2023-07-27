كريم بنزيما يرعب منذ البداية ويقود الاتحاد للفوز على الترجي في كأس الملك سلمان

كريم بنزيما.. سجل وصنع في مباراته الأولى بقميص نادي الاتحاد

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قاد المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ للفوز (2-1) على الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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بهذه النتيجة.. تصدر الاتحاد، جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة العربية، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن الشرطة العراقي، الفائز (1-0) على الصفاقسي التونسي.

الترجي الرياضي التونسي تقدّم أولًا في النتيجة، عن طريق أسامة بوقرة، في الدقيقة 26، قبل أن يرد الاتحاد بعدها بـ9 دقائق، بواسطة الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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هدف حمد الله في شباك الترجي، شهد البصمة الأولى لبنزيما، مع العميد الاتحادي؛ حيث قام مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق، بـ"الأسيست".

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 55.. قام المهاجم الفرنسي بنفسه، بتسجيل هدف نادي الاتحاد الثاني، من تسديدة رائعة؛ ليمنح فريقه 3 نقاط غالية، في بداية مشواره بالبطولة.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما، البالغ من العمر 35 سنة، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ ولمدة 3 سنوات كاملة.

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