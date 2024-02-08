كريم بنزيما يخالف تعليمات مارسيلو جاياردو مجددًا في الاتحاد .. ولكن!

ماذا فعل كريم بنزيما مجددًا؟..

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مرة أخرى.. خالف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قرارات الأرجنتيني مارسيل جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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بنزيما دخل في خلافات مع جاياردو، طوال الفترة الماضية؛ دفعته لطلب الرحيل عن العميد الاتحادي، قبل أن تتمكن الإدارة من حل الأزمة، ولو بشكل مؤقت.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رفض المهاجم الفرنسي، الحصول على "الإجازة" الممنوحة من المدرب الأرجنتيني؛ حيث حضر إلى مقر النادي، وأدى تدريبات فردية، مساء يوم الخميس.

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الصحيفة كشفت عن أن بنزيما، تواجد في صالة الألعاب الرياضية؛ حيث عمل على الجانب اللياقي؛ خاصة أنه لم يشارك في مباراة الاتحاد أمام الطائي الأخيرة.

الاتحاد فاز (3-0) على الطائي، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 19 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وعلى الرغم من مخالفته تعليمات جاياردو؛ إلا أنها تأتي هذه المرة في إطار رغبة اللاعب، في الوصول إلى الجاهزية البدنية التامة، في أسرع وقتٍ ممكن، وليس بسبب أي خلاف بينهما.

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