كريم بنزيما يثير الجدل في الاتحاد مجددًا .. وحقيقة "مخالصة" كورونادو

جدل جديد داخل نادي الاتحاد بعد العودة إلى التدريبات

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أثار المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الجدل مجددًا داخل نادي الاتحاد؛ بالتزامن مع العودة إلى التدريبات الجماعية، مساء اليوم الجمعة.

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بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه تلقى انتقادات عنيفة، بسبب سوء مستواه الفني، بالإضافة إلى غيابه المتكرر عن التدريبات.

ويبدو أن غياب المهاجم الفرنسي عن التدريبات، أصبح مسلسلًا مستمرًا؛ حيث أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عدم حضور اللاعب، إلى مران العميد الجماعي، مساء اليوم.

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وعلى الرغم من ذلك.. أكد العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن كريم بنزيما، من المقرر أن يتواجد في تدريبات نادي الاتحاد، يوم الأحد القادم، في معسكر دبي.

وبخصوص النجم البرازيلي إيجور كورونادو.. نفى الإعلامي الرياضي، توقيع نادي الاتحاد، مخالصة مالية معه، مشددًا على أن حظوظ اللاعب لا تزال قائمة، في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عادل الماس، أعلن توقيع الإدارة الاتحادية، مخالصة مالية مع إيجور كورونادو، اليوم الجمعة؛ ليكون أول الراحلين في الميركاتو الشتوي الحالي.

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