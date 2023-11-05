من أجل كريم بنزيما .. نونو سانتو يصدم عبد الرزاق حمد الله في استعدادات مواجهة القوة الجوية

ماذا فعل نونو سانتو مع المهاجم المغربي؟

يبدو أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، قرر أن يتخلى عن بعض قناعاته وإن كان بشكل جزئي في مباراة القوة الجوية العراقي فقط.

العميد يحل غدًا الإثنين، ضيفًا على الفريق العراقي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشهد مران اليوم والأخير قبل اللقاء عدم مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعدما أعلن سانتو خلال مؤتمره الصحفي أن الفرنسي كريم بنزيما سيشارك في اللقاء.

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بنزيما غاب عن اللقاءين اللذين خاضها الاتحاد حتى الآن في البطولة القارية، بينما كان يعتمد البرتغالي بشكل كلي على حمد الله، لكن تنازل عن قناعته هذه المرة.

استبعاد سانتو للمغربي غريب بعض الشيء فقط كونه اصطحبه معه للعراقي في الرحلة التي تمت بالأمس، رغم أنه لم يشارك حتى في التدريبات، بينما كانت العادة أن يخوض المستبعد تدريباته في جدة بشكل طبيعي دون السفر.

يشار إلى أن اتحاد جدة يتصدر مجموعته القارية برصيد تسع نقاط، يليه القوة الجوية العراقي وسباهان بأربع نقاط لكل منهما، ثم أولماليك دون أي نقاط.