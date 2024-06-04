كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله في الصورة .. قرار جديد من الاتحاد عن "الراحلين"

ثورة مرتقبة في الاتحاد..

اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، قرارًا حاسمًا، في "ملف الراحلين" عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الاتحاد أعلن خلال الأيام الماضية، "الاستغناء" عن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، ومواطنه رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بشكل رسمي.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن مصدر بنادي الاتحاد، عدم الاستغناء عن أي لاعب آخر، في الوقت الحالي؛ سواء كان محليًا أو أجنبيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصدر الاتحادي أكد مساء اليوم الثلاثاء، على أن الإدارة الجديدة التي سيتم انتخابها في الأيام القادمة؛ هي من ستتولى "ملف الراحلين"، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة.

وبناء على ذلك.. لن يتم مناقشة العروض لشراء أو استعارة أي لاعب من الفريق الاتحادي، أو حتى فسخ عقود البعض؛ إلا بعد الانتخابات، وتسلم الإدارة الجديدة، مسؤوليتها رسميًا.

وخلال الأيام الماضية.. زاد الحديث بشأن "الاستغناء" عن الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله، ثنائي هجوم الفريق الأول؛ لكن يبدو أنه على جماهير الاتحاد، الانتظار قليلًا.