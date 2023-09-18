بعد كريم بنزيما .. إصابة عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد "فهل يغيب طويلًا؟"

شرح إصابة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله

SHAHID

تعرض نادي الاتحاد السعودي، لصدمة جديدة؛ بـ"إصابة" هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام أجمك الأوزبكي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد فاز (3-0) على أجمك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. شرح أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، طبيعة إصابة النجم المغربي، مطمئنًا الجماهير الاتحادية، في نفس الوقت.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن حمد الله، عانى من ضغط شديد على مفصل الكتف؛ بعد سقوط الكوع على الأرض، بطريقة عمودية.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن هذا الضغط، قد يسبب خلع جزئي "ضرر بسيط بأوتار الكتف"، أو كدمة.

وعن مدة غياب اللاعب.. قال ثامر الشهراني: "لابد من انتظار نتائج الأشعة؛ لكن.. مثل هذا النوع من الإصابات على مستوى الكتف للاعب كرة القدم (باستثناء الحارس)، تكون بسيطة ولا يغيب على إثرها لفترة طويلة".

وشدد الشهراني، على أن عبد الرزاق حمد الله، سيعود إلى تدريبات نادي الاتحاد مباشرة، بعد أن تخف الأعراض أو يستخدم لاصق وداعم للكتف.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، افتقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، في مباراته أمام أجمك؛ بسبب إصابته والتي قيل إنها بسيطة.

SHAHID