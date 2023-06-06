كريم بنزيما: أردت الاعتزال في ريال مدريد ولكن!

المهاجم الفرنسي يشعر بالمرارة!

أكد ريال مدريد قبل أيام قليلة مغادرة لاعبه الفرنسي الأهم خلال السنوات الأخيرة كريم بنزيما بعد أن لعب مباراته الأخيرة ضد أتلتيك بيلباو الأحد.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا مستعد الآن لخوض تحدٍ جديد في الشرق الأوسط بعد 14 عامًا حافل بالألقاب في البرنابيو، وقد قال ذلك في وداعه الأخير أمام وسائل الإعلام صباح الثلاثاء.

قال بنزيما في المؤتمر الصحفي الذي خُصِّص لتوديع جماهير ريال مدريد: "إنه يوم حزين بعض الشيء لأنني سأرحل عن فريقي، لطالما أردت التقاعد هنا، لكن الأمر لم يحدث بهذه الطريقة. سأكون دائما من مشجعي ريال مدريد".

ووجه بنزيما رسالة لجماهير ريال مدريد قال فيها: "شكرًا أيضًا للجماهير التي لطالما أعطتني هذه القوة، شكرا لكم جميعا حقا".

من المرجح أن يكون بنزيما قد وقع بالفعل عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع الاتحاد، الذي فاز بلقب دوري روشن 2022-23، وتمكنوا من احتلال الصدارة متقدمين على النصر، الذي يشتمل حاليًا على زميل بنزيما السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.