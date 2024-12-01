كريم بنزيما: النصر مثل الاتفاق .. ولاعب الاتحاد يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو: أنت قائدي ولكن!

التصريحات بشأن كلاسيكو الجولة الـ13 بدأت قبل خمسة أيام منه..

بمجرد انتهاء الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، بدأ الرسائل تخرج بشأن كلاسيكو الاتحاد والنصر، ضمن الجولة الـ13 من المسابقة نفسها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

العميد من المقرر أن يستضيف العالمي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في السادس من ديسمبر المقبل في آخر مباريات الفريق قبل التوقف الطويل لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبسؤال الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم وقائد النمور، عن الكلاسيكو المنتظر أمام العالمي، لم يعط اللقاء تلك الأهمية الكبرى بل أوضح أنه يتعامل معها كأي مباراة أخرى.

GOAL

بنزيما قال خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "نعم هي مباراة قوية، لكن مثلها مثل مباراة اليوم أمام الاتفاق والتي سبقتها .. مثل أي مباراة، كل مباراة قوية، لأن الدوري السعودي جيد الآن، والمباراة الجيدة قادمة أيضًا، لذا علينا الاستعداد جيدًا للنصر لأنها مباراة مهمة".

وفي السياق نفسه، تحدث زميله البرتغالي دانيلو بيريرا عن لقاء النصر، موجهًا رسالة لمواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي وقائده في المنتخب الوطني البرتغالي..

"ستكون مباراة جيدة ضد فريق جيد ولاعبين جيدين، فالجميع يعلم من هو رونالدو؛ لاعب جيد جدًا، هو قائدي في المنتخب الوطني، لكن في المباراة علينا أن نفكر في الفوز كالعادة كونها مباراة مهمة وعلى ملعبنا، لذا علينا التفكير فقط في الفوز بالملعب".

اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

يذكر أن العميد حقق الفوز أمس السبت أمام الاتفاق برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن، فيما انتصر النصر أمام ضمك (2-0) بمباريات الجولة ذاتها.

ويحتل النمور صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، فيما يحل النصر في المركز الثالث برصيد 25 نقطة متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال "الوصيف".