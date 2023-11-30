كريم بنزيما أمام الخليج .. بداية مبهرة تنتهي بـ"مأساة" ترعب جماهير الاتحاد

ماذا قدم كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والخليج؟

SHAHID

عندما يبدع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، داخل المستطيل الأخضر، فلابد على المشجع الاتحادي، أن يعلم أن فريقه، سوف يفوز في أي مباراة يلعبها، مهما كان اسم النادي المنافس.

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هذا ما حدث في الدقائق التي لعبها بنزيما، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الخليج، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

بنزيما قدّم واحدة من أفضل مبارياته بعد الانضمام إلى العميد الاتحادي؛ حيث تلاعب لوحده، بدفاعات نادي الخليج، قبل أن يخرج من أرضية الملعب؛ بسبب الإصابة.

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كريم بنزيما أمام نادي الخليج

بدأ كريم بنزيما المباراة، بمجهود فردي كبير؛ حيث نجح في إحدى اللعبات، بالتوغل داخل منطقة جزاء الخليج، قبل أن تصل الكرة إلى زميله البرازيلي إيجور كورونادو، الذي سجل هدف الاتحاد الأول، في الدقيقة التاسعة.

وكاد المهاجم الفرنسي، أن يسجل هدف الاتحاد الثاني بنفسه، في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول؛ لولا أن تصدى القائم إلى تسديدته الصاروخية، من داخل منطقة الجزاء.

وواصل بنزيما سعيه من أجل التسجيل؛ وهو ما تحقق في الدقيقة 29، عندما ترجم ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بـ"نجاح"، إلى داخل شباك الفريق المنافس.

لكن.. جاءت الصدمة الكبرى، عندما عانى بنزيما من الإصابة في منطقة الحوض، في الدقيقة 32؛ حيث خرج من أرضية الملعب، لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددًا.

5 دقائق فقط بعد عودته إلى الملعب، حتى تأكد بنزيما من عدم قدرته على استكمال المباراة، ليتم استبداله بشكل رسمي؛ وهو ما تسبب في تراجع كبير في أداء الفريق الأول.

وأثناء دخوله إلى غرفة الملابس، لاستراحة ما بين الشوطين، ظهر بنزيما وهو "يعرج" والدموع في عينيه؛ وذلك قبل 12 يومًا فقط، من مشاركة الاتحاد، في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن بنزيما، سدد 4 مرات خلال الـ37 دقيقة التي شارك فيها أمام الخليج، مع تمرير 16 كرة إلى زملائه، بنسبة نجاح 81.3%، مع الفوز بـ"التحامين اثنين"، من أصل 3 أمام لاعبي الفريق المنافس.

SHAHID