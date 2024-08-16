"الماضي انتهى ونعمل على ضم صفقات جديدة" .. رسالة من كريم بنزيما إلى جماهير الاتحاد

هل يتحكم كريم بنزيما في الاتحاد حقًا؟..

وجّه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد مباراة القادسية الودية، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد تعادل (1-1) مع القادسية؛ وذلك قبل أولى مباريات الفريق الرسمية أمام الخلود، يوم 24 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

بنزيم قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مخاطبًا الجماهير الاتحادية: "آمل أن نحظى بموسم جيد، مع الكثير من الانتصارات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووعد المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، جماهير نادي الاتحاد بـ"القتال"، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ من أجل جعلهم "فخورين".

وعن معاناة الموسم الرياضي الماضي.. أكد كريم بنزيما على أنها "انتهت"؛ والآن هُناك مدرب ونجوم جدد، معربًا عن رضاه التام على شكل الفريق حاليًا.

وعلى الرغم من ذلك.. أعلن بنزيما أن الاتحاد يعمل على صفقات إضافية، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قائلًا: "لم ينته شيء بعد.. سنرى ماذا سيحدث".

جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، ومواطنه الجناح الهجومي موسى ديابي، إلى جانب الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، وعدد من اللاعبين المحليين.