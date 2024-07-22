"نعم أشعر بالحنين لريال مدريد" .. كريم بنزيما يمتدح الملكي ويحلم بهذا اللقب مع الاتحاد

كريم بنزيما متفائل بموسم الاتحاد الجديد..

أعرب الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن حنينه بالنظر إلى الوراء، واصفًا فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، بأنه أفضل فريق في العالم دائمًا، مضيفًا "يمر لاعبون ويأتي آخرون، ولكن الريال سيظل دائمًا في القمة، إنه الأفضل وسيواصل إثبات ذلك".

وفي حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، رد بنزيما على استفسار بشأن ما إذا كان نادمًا على مغادرة ريال مدريد، في الصيف الماضي، قائلًا "يصل البعض ويغادر الآخر، إنه هكذا وسيحدث دائمًا، بالطبع أنظر إلى الوراء وأشعر بالسعادة. في الموسم الماضي، أعطوا شعورًا بالقوة، وهذا سبب فوزهم بدوري أبطال أوروبا والدوري، حتى يومنا هذا لا أرى فريقًا آخر يمكن أن يكون أفضل من الريال، هو شيء فريد من نوعه".

ومن ناحية أخرى، تحدث بنزيما عن تجربته مع الاتحاد، قائلًا إن هناك حافزًا كبيرًا لتطوير الفريق، مضيفًا أنه يشعر بتحسن كبير والفريق يصبح أقوى كل يوم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن توقعاته للاتحاد في الموسم الجديد، قال بنزيما "أعتقد أننا سنكون أفضل من العام الماضي، الأمور لم تنجح في السابق، ولدينا كرة قدم أفضل بكثير، حتى نتمكن من اللعب بشكل جيد ونفوز بالدوري، وهو أهم لقب للنادي والجماهير، أنا هناك مع فريقي للفوز بها.

وتحدّث كريم بنزيما عن مستوى دوري روشن، قائلًا "أن تكون بطلًا في الدوري السعودي، هذا لن يكون سهلًا، لأن الدوري معقد، والفرق أصبحت أقوى وأفضل، هناك منافسون أقوياء وجيدون جدًا، ولكن هذا الموسم، أعتقد أننا يمكننا القيام بأشياء لطيفة جدًا، وعامًا بعد عام، يأتي المزيد من اللاعبين، وترتفع جودة كرة القدم نسبيًا، وكل هذا يحول الدوري السعودي إلى بطولة مثيرة وأقوى وأعلى مستوى".