كريم بنزيما يعيد نسخة "ريال مدريد" أمام الوحدة .. ونصيحة إلى فرسان مكة!

كريم بنزيما يمزق شباك الوحدة بهاتريك..

يا لها من ليلة رائعة، قدم فيها النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، لوحة فنية رائعة، بعدما مزق شباك الوحدة، في مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ولعب نجم ريال مدريد السابق، دورًا بارزًا في قيادة الاتحاد، لانتصار عريض على الوحدة، بنتيجة (7-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستطاع كريم بنزيما، أن يوقع على 3 أهداف في شباك الوحدة، في الدقائق 2 و46 و89، بقذيفتين صاروختين في شباك الحارس إجناسيو، بصناعتين من ستيفن بيرجفاين، ثم عرضية مهند الشنقيطي التي أنهاها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليقود العميد لمواصلة العلامة الكاملة، وتحقيق النقطة التاسعة، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، يوم السبت المُقبل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والوحدة..

الوحدة صيد مفضل لبنزيما

يبدو أن خطة الوحدة في أية مواجهة مُقبلة أمام الاتحاد، ستعتمد على وضع رقابة لصيقة بالنجم كريم بنزيما، خلال الدقائق الأولى.

كريم بنزيما دخل تاريخ كأس السوبر السعودي، بتسجيل أسرع هدف في البطولة، خلال النسخة قبل الماضية، بعدما هز شباك الوحدة، في مباراة الدور نصف النهائي، بعد مرور 55 ثانية فقط.

واليوم، قرر بنزيما رفع سقف التحدي، فلم يكتفِ فقط بهز شباك الوحدة، في اللحظات الأولى من المباراة، بل وتمكن أيضًا من استهلال الشوط الثاني بهدف سريع في الدقيقة 46.

GOAL

عودة بنزيما "ريال مدريد"

وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها كريم بنزيما، هاتريك في مباراة واحدة مع الاتحاد، منذ نوفمبر 2023، وتحديدًا في مباراة أبها، بالجولة 13 من دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي، والتي شهدت 3 أهداف وتمريرة حاسمة من قائد العميد.

ورفع كريم بنزيما رصيده إلى 17 هدفًا بقميص الاتحاد، منها 13 هدفًا في 24 مباراة بدوري روشن السعودي، ليثبت للجماهير الاتحادية أنه قادر على حمل شعار النمور بجدارة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب لوران بلان، بعد موسم للنسيان من عشاق النمور.

النجم الفرنسي، حامل الكرة الذهبية عام 2022، عاد إلى نسخته السابقة مع ريال مدريد، وبدا ملهمًا للغاية لزملائه، وقدم تحركات خطيرة من خارج منطقة الجزاء، حيث سدد 4 كرات على المرمى، سجل خلالها 3 أهداف، كما بلغت دقة تمريراته نسبة 90%، وصنع تمريرتين مفتاحيتين.