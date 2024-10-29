"أنت تنبح كثيرًا" .. مشجع يهين كريم بنزيما بكلمات خادشة ونجم الاتحاد يرد!

معركة كلامية بين بنزيما ومشجع مجهول..

أثار النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي والعالمي؛ بعد نشره رسالة لأحد المشجعين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصورة "إنستجرام".

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

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الرسالة التي نشرها بنزيما عبر حسابه بـ"إنستجرم"، مساء اليوم الثلاثاء؛ تتضمن "سخرية" عنيفة منه، وكلمات خادشة ضده، من شخص يدعى جان لويس لبيبي.

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لبيبي كتب في رسالته المشينة للمهاجم الفرنسي: "أنت تنبح كثيرًا؛ اهدأ.. لديك (كرة ذهبية) وتتصرف كطفل كبير، ابن العاهرة من المغرب العربي!".

واكتفى كريم بنزيما بالرد على هذا المشجع، بكلمتين فقط هما: "لبيبي المقدس"، مع رمز تعبيري ساخر؛ دون أن تتضح تفاصيل الأزمة بين الثنائي، وهل بينهما علاقة سابقة أم أنه مجرد هجومٍ عابر.



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جدير بالذكر أن بنزيما يستعد مع الاتحاد حاليًا، لمواجهة نارية ضد النادي الأهلي، في ديربي جدة الكبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

