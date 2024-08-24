"انتصرنا على إنتر وأصبحنا أقوياء" .. كريم بنزيما يتحدى الجميع في الموسم الجديد

بنزيما يتحدث عن الضغوط وأهداف الاتحاد الموسم الجديد

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، على أن فريقه جاهز لتحقيق البطولات خلال الموسم الجديد 2024-25، مؤكدًا على أن الضغوط لا تؤثر على مستواه.

وقال بنزيما خلال حديث مع حساب رابطة دوري المحترفين على منصة "يوتيوب": "نستهدف الموسم الحالي تحقيق البطولات، فنحن تحسنا كثيرًا لأننا نمتلك الجودة واللاعبين الجيدين لتحقيق هذا الأمر، ولدينا كل شيء لازم حتى نؤدي بشكل أفضل، ونُريد أن نلعب أفضل من الموسم الماضي".

وأضاف: "هناك الكثير من التغييرات التي حدثت في الاتحاد، ولكن الأهم لنا هو أن نمضي قدمًا تجاه أهدافنا، ولكن دون أن ننسى ما حدث في الموسم الماضي".

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قائد الاتحاد واصل: "يمكنني أن أقول أن المعسكر سار بشكل جيد ومتصاعد، تدربنا مرتين يومين لمدة 3 أسابيع، وقوتنا ازدادت، وتمكنا من الفوز على إنتر الإيطالي، والآن أصبحنا في كامل جاهزيتنا".

وتحدث بنزيما عن المدرب الفرنسي لوران بلان، حيث قال: "بلان شخص يعرف كرة القدم جيدًا، وقريب جدًا من اللاعبين، فهو اسم معروف في أوروبا وقطر والسعودية، واللاعبون سيعتادون على فلسفته في اللعب، فهو يعتمد على البناء من الخلف".

وشدد كريم على أنه لا يتأثر بالضغط، لأنه اعتاد عليها منذ أن كان في سن الثامنة، حيث ستتحول تلك الضغوط إلى أهداف، ونعم نُعاني من ضغوط الموسم الجديد، ولكن لدينا طموحات وسأساعد زملائي لأن كرة القدم لعبة جماعية".

وعن اللاعبين الجدد، قال بنزيما: "أعرف جميع من انضموا إلى الاتحاد الصيف الحالي، موسى ديابي لعبت معه في منتخب فرنسا، وحسام عوار لعبت بجواره في ليون الفرنسي، وبريدراج رايكوفيتش واجته في الدوري الإسباني، وجميعهم لعبوا في أوروبا ومعتادين على الضغوط".

واختتم بنزيما تصريحاته قائلًا: "قلت للاعبين والمدرب علينا أن نعتبر كل مباراة أنها نهائي، هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستجعلنا نحقق أهدافنا وطموحاتنا".