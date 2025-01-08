"هذا وعدي لجمهور الاتحاد" .. بنزيما يكشف شرط الفوز على الهلال والفارق بين مباراة الكأس والمواجهات السابقة

النجم الفرنسي تألق في مباراة الأمس

كشف كريم بنزيما مهاجم الاتحاد الفارق بين مواجهة الهلال في كأس الملك مساء أمس والمباريات السابقة أمام نفس الفريق، كما تقدم بوعد لجمهور العميد بعد الفوز الثمين في ملعب المملكة أرينا.

الاتحاد أقصى الهلال من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه عليه بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 2-2، وقد سجل المهاجم الفرنسي هدفي فريقه بطريقة رائعة بها الكثير من المهارة الفردية.

بنزيما بدا سعيدًا جدًا عقب الفوز، وقد تحدث لقناة "SSC" مؤكدًا أن الانتصار لم يكن سهلًا خاصة أنهم واجهوا فريقًا صعب المراس، وأضاف "كانت مباراة جيدة جدًا، عملنا كثيرًا وبجد كبير، قدمنا عملًا رائعًا ضد خصم قوي جدًا وصعب المراس، نحن نعلم أن بذل قصارى جهدنا هو شرط الفوز على الهلال".

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تابع "لم نلعب للدفاع فقط ولم نستسلم أبدًا، حاولنا أن نستمتع بالمباراة وكنا جاهزين للقتال من البداية للنهاية وهذا سر تميز الاتحاد".

بنزيما وعد الجهور الاتحادي بالقتال في كل مباراة لتحقيق الفوز، كما أوضح الفارق بين تلك المباراة وبين المواجهات السابقة التي شهدت خسارة الاتحاد أمام الهلال، بقوله "الفارق أننا أصبحنا نمتلك فريقًا متكاملًا الآن. الجميع يُكافح من أجل الجميع، الفريق يمتلك لاعبين جيدين وحتى دكة البدلاء بها لاعبين جيدين، المدرب جيد جدًا والإدارة تقدم لنا كل الدعم. الجميع هنا يدعم هذا المشروع".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه في نصف نهائي كأس الملك أحد أندية الشباب والرائد والقادسية.