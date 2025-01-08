"تحدثنا مع بنزيما ومباراة الدوري ساعدتنا كثيرًا" .. مساعد مدرب الاتحاد يكشف كلمة السر في الفوز على الهلال

الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح

كشف فرانك باسي، مساعد المدرب في الاتحاد، كلمة السر في أداء الفريق الممتاز أمام الهلال خلال مواجهة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي انتهت لصالح العميد بركلات الجزاء الترجيحية.

الوقت الأصلي والإضافي للقاء كان قد انتهى بالتعادل 2-2 وقد سجل كريم بنزيما هدفي الاتحاد، وبعد اللقاء غاب المدرب لوران بلان عن المؤتمر الصحفي لسفره مباشرة إلى فرنسا بعد وفاة والدته، وقد تولى مساعده مهمة الحديث مع الصحفيين.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن باسي قوله عن اللقاء وسر الفوز "قدَّمنا مباراةً رائعةً، واستطعنا الفوز بها، وأشكر اللاعبين على أدائهم، ولنجاحهم في العودة بعد التأخر خلال الوقت الإضافي. كلمة السر في الأداء، هي تدريبات فترة التوقف، وقبل يومين، تحدَّثت مع بنزيما حول طرق تحقيق الفوز بوصفه لاعبًا يمتلك الخبرة".

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المساعد أوضح أن الفريق استفاد كثيرًا من خسارة كلاسيكو الدوري أمام الهلال، مضيفًا "عملنا على نقاطٍ عدة، أدَّت إلى خسارتنا في مباراة الدوري، مثل الجوانب البدنية والفنية والأطراف والعرضيات والسرعة التي يعتمد عليها الهلال، وتركيز المدرب بلان انصبَّ على ذلك خلال فترة التوقف. الروح القتالية كانت أحد العوامل التي جلبت الانتصار، فرغم التأخر في توقيتٍ صعبٍ، كان الإصرار حاضرًا من اللاعبين، خاصَّةً بنزيما".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُواجه في نصف نهائي كأس الملك أحد أندية الشباب والرائد والقادسية.