كريم بنزيما ضد الاتفاق | عاد من الإصابة ليفعل كل شيء .. "بعبع" الاتحاد ينذر النصر بإسقاط سفن النواخذة!

كريم بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية..

عودٌ أحمد يا كريم بنزيما، فالقائد الفرنسي كريم بنزيما، قدم عرضًا رائعًا، ونجح في قيادة الاتحاد لفوز عريض على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وأحرز كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 53، بعدما استغل تصدي الحارس روداك، لتسديدة من الهولندي ستيفن بيرجفاين، ليتابع بنزيما الكرة في الشباك.

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وساهم تألق بنزيما، العائد من الإصابة، في قيادة الاتحاد للفوز الثامن على التوالي، والحادي عشر في دوري روشن، هذا الموسم، ليرفع العميد رصيده إلى 33 نقطة، في صدارة المسابقة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريم بنزيما في مباراة الاتفاق والاتحاد، بالجولة 12 من دوري روشن..

كريم بنزيما .. 100%

وبينما غاب كريم بنزيما عن التسجيل في مباراتين فقط أمام الخلود والرياض، بالجولتين الأولى والثامنة، فإن الفرنسي عوض ذلك بتسجيل هاتريك أمام الوحدة في الجولة الثالثة، ومع تسجيله في شباك الاتفاق، يكون بنزيما قد سجل 9 أهداف خلال 9 مباريات شارك فيها مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، بنسبة 100%.

وقدم بنزيما مباراة أكثر من رائعة، بعدما سجل الهدف الثاني، وصنع تمريرتين حاسمتين للهدف الأول الذي سجله نجولو كانتي، والرابع بتوقيع ستيفن بيرجفاين، حيث امتاز أداء قائد الاتحاد، بالانتشار في منطقة الاتفاق، بين التراجع إلى الخلف من أجل استلام الكرة وبناء الهجمات، وفتح المساحات لزملائه من أجل الهجوم، والتواجد على الطرفين الأيمن والأيسر.

وكاد بنزيما أن يخرج بهدف آخر للاتحاد في المباراة، سجله في الدقيقة 27 بعد جملة هجومية رائعة، بتنقل الكرة بين عبد الإله هوساوي وحسام عوار ونجولو كانتي، ثم قائد الاتحاد، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ووقع بنزيما على هدفه التاسع، ليتقاسم وصافة هدافي دوري روشن السعودي، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، خلف الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، ومتصدر الجدول بـ12 هدفًا.

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ماذا قدم كريم بنزيما أمام الاتفاق؟

وبعد غيابه عن 4 مباريات بسبب الإصابة العضلية، عاد كريم بنزيما، ليثبت أنه قائد الاتحاد الذي لا غنى عنه مطلقًا في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب دوري روشن.

وعلى مدار 74 دقيقة، شارك فيها بنزيما، قبل استبداله باللاعب صالح الشهري، سجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، وسدد كرتين على المرمى، وواحدة خارج المرمى.

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وعبر 40 لمسة للكرة، قدم كريم بنزيما 28 تمريرة صحيحة، ولم يخطئ سوى بتمريرة واحدة، كما صنع 3 تمريرات مفتاحية لزملائه، فضلًا عن صناعة فرصتين محققتين، وتقديم 3 كرات طويلة ناجحة بنسبة 100%.

في المقابل، لم يفز بنزيما سوى في 3 فقط من أصل 8 مواجهات مباشرة مع لاعبي الاتفاق، كما خسر الاستحواذ على الكرة 6 مرات، وارتكب خطأ واحدًا، كما وقع مرتين في مصيدة التسلل.