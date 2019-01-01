كريم العريبي: سأسجل في النهائي لتعويض غيابي أمام الزمالك

مهاجم النجم الساحلي يتحدث عن غيابه أمام الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد كريم العريبي، مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي، على أن غلطة طرده في مباراة الهلال السوداني، لن تتكرر، ووعد جماهيره بتسجيل أهداف في المباراة النهائية.

وحصل كريم العريبي على كارت أحمر خلال مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

العريبي قال خلال تصريحات صحفية: "الحصول على البطاقة الحمراء خطأ لن يتكرر، وزملائي بالفريق قادرين على تعويض غيابي".

#أغلى_الكؤوس#لؤي_ناظر – رئيس نادي #الاتحاد:

مباراة الفيصلي أصعب مباراة .. مؤلمة .. ورحلتي من المجمعة إلى الرياض ومن الرياض إلى جدة كانت "مأساوية" ومنظري لحظت دخولي للبيت صعب.#النهائي_مع_KSA_SPORTS pic.twitter.com/Q601BJkCXz — KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 1, 2019

اللاعب التونسي تابع: "الفريق يضم عناصر رائعة، وسنحقق الفوز في مباراة الإياب، والجهاز الفني قادر على تعويض الغيابات".

واختتم العريبي تصريحاته قائلًا: "سنتأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب الزمالك، وسأسجل في النهائي لأعوض فريقي".

الزمالك فاز في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بهدف دون رد، ليحتاج النجم الساحلي الفوز بفارق هدفين للتأهل للنهائي.