كريستيان جروس يصل جدة لبدء مشوار جديد مع الأهلي

قاد الفريق من قبل مرتين، حقق فيهم بعض النتائج الجيدة التي ساهمت في عودته مُجددًا

ماجد جزر فيسبوك تويتر

وصل المدير الفني السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الجديد لنادي الأهلي السعودي إلى جدة منذ قليل لبدء مشوار جديد رفقة الراقي.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ التعاقد مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعاقدت الإدارة مع السويسري صاحب الـ65 عامًا، بعد أن توصلت لاتفاق في بعض النقاط الخاصة بعقد المدرب، وأهمها المقابل المادي الذي جعل جروس على وشك رفض تدريب الراقي.

وجاء التعاقد مع جروس (65) عامًا، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي”.

التاريخ يصب في صالح الهلال قبل مواجهة السد القطري

يُذكر أن جروس سيقود النادي الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، حيث قاد الفريق من قبل مرتين، حقق فيهم بعض النتائج الجيدة التي ساهمت في عودته مُجددًا.