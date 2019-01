كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس: الأهداف المسجلة، المصنوعة، النتائج والمباريات

كيف يؤدي صاحب الخمس كرات ذهبية مع فريقه الجديد يوفنتوس؟ وكيف يتأقلم على الحياة في إيطاليا بعد انتقاله من ريال مدريد بمبلغ قياسي للاعب في عمره؟

وصل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس وهو أحد أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم وهو ما بالطبع سيصاحبه توقعات كبيرة للغاية أثناء تواجده في تورينو، واضطر أبطال الدوري الإيطالي لإنفاق ما يقرب من 100 مليون يورو على صاحب الـ33 من عمره للعديد من الأسباب ولكن يبقى أبرزها هو قدراته التهديفية الخارقة.

سجل كريستيانو ما يقرب من 658 هدف في 915 مباراة لعبها مع الأندية التي سبقت انضمامه للبيانكونيري، ومنهم 450 هدف في 438 مباراة مع ريال مدريد فقط، لذا لم يكن غريباً نجاح الظاهرة البرتغالية في الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي أربع مرات والفوز بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا سبع مرات.

وكما هو متوقع ستشكل كل هذه الأرقام والجوائز ضغطاً كبيراً على كريستيانو رونالدو في إيطاليا بسبب التوقعات الكبيرة بمواصلة التألق والثبات على المستوى مثلما اعتاد في السنوات القليلة الأخيرة.

مع بداية موسم 2018-19 يقودكم جول لإلقاء نظرة على أخر المستجدات في ما يخص احصائيات رونالدو هذا الموسم من حيث الأهداف المسجلة، المصنوعة وتأثيرها على نتائج المباريات التي لعبها.

احصائيات رونالدو في موسم 2018-19

اضطر رونالدو لانتظار بعض الوقت من أجل تبدأ عجلته التهديفية في الدوران، عندما تأقلم أكثر على الأجواء في إيطاليا من أجل الظهور بمستواه المعهود.

واحتاج كريستيانو إلى أربع مباريات أي ما يقرب 320 دقيقة من أجل أن يحرز الهدف الأول له بقميص السيدة العجوز وذلك في مباراة ساسولو عندما أحرز هدفي الفوز بعد أن كان صائماً عن التسجيل أمام كييفو، لاتسيو وبارما.

"I really wanted to score these first goals and I'm happy to have found the net," a relieved Ronaldo told Mediaset after opening his account .

"This is football. The important thing is that the team wins. Obviously, I was a little tense with all the talk of Real Madrid and not scoring, but I thank my team-mates for supporting me throughout.

"I knew that I was working well and it was only a matter of time. I am adapting well to Italian football."

Ronaldo's Champions League debut for Juventus against Valencia went poorly with a red card dismissal which left the star distraught, though he bounced back with the winner late against Frosinone the following weekend.

The 33-year-old netted his first Champions League goal for the Italian giants on November 7 against Manchester United, a stunning strike that ended up being for naught as Jose Mourinho's side stormed back late to take a 2-1 win.

His 14th goal of the Serie A season came in late December against Sampdoria, which made him the highest-scoring Portuguese player in the Italian top-flight since Rui Barros.

Cristiano Ronaldo games & stats for Juventus

Date Match Goals Assists Aug 18 Chievo 2-3 Juventus 0 0 Aug 25 Juventus 2-0 Lazio 0 1 Sep 1 Parma 1-2 Juventus 0 0 Sep 16 Juventus 2-1 Sassuolo 2 0 Sep 19 Valencia 0-2 Juventus 0 0 Sep 23 Frosinone 0-2 Juventus 1 0 Sep 26 Juventus 2-0 Bologna 0 0 Sep 29 Juventus 3-1 Napoli 0 0 Oct 6 Udinese 2-0 Juventus 1 0 Oct 20 Juventus 1-1 Genoa 1 0 Nov 3 Juventus 3-1 Cagliari 0 1 Nov 7 Juventus 1-2 Manchester United 1 0 Nov 11 AC Milan 0-2 Juventus 1 0 Nov 24 Juventus 2-0 SPAL 1 0 Nov 28 Juventus vs Valencia 0 1 Dec 1 Fiorentina 0-3 Juventus 1 0 Dec 7 Juventus 1-0 Inter Milan 0 0 Dec 12 Young Boys 2-1 Juventus 0 1 Dec 15 Torino 0-1 Juventus 1 0 Dec 22 Juventus 1-0 Roma 0 0 Dec 26 Atalanta 2-2 Juventus 1 0 Dec 29 Juventus 2-1 Sampdoria 2 0 Jan 12 Bologna 0-2 Juventus 0 0 Jan 16 Juventus 1-0 Milan 1 0

Juventus' next five games

Date Match Competition Jan 21 Juventus vs Chievo Serie A Jan 27 Lazio vs Juventus Serie A Feb 3 Juventus vs Parma Serie A Feb 10 Sassuolo vs Juventus Serie A

Last updated: Jan 16