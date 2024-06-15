كريستيانو رونالدو يوسع دائرة استثماراته بمشروع جديد .. ويخطط لغزو الشرق الأوسط!

الدون يتجه لزيادة نسبة ملكيته إلى 30%

لا يتوقف نشاط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، داخل حدود ملاعب كرة القدم، لكنه يتجه يومًا بعد الآخر لتوسيع دائرة استثماراته التجارية.

ويجيد رونالدو (39 عامًا) توظيف أمواله، في مجموعة من الشركات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، حيث أنشأ علامته التجارية CR7 والتي أنتجت منذ أيام عطره الجديد "7"، كما أن لديه استثمارات كبرى في الفنادق السياحية.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن رونالدو اتجه إلى الاستثمار في مجال جديد، حيث قام بشراء حصة تبلغ 10% من ملكية إحدى الشركات المختصة في تصنيع الخزف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن رونالدو قرر استثمار جزء من أمواله في شراء حصة بنسبة 10% في شركة تصنيع الخزف البرتغالية "فيستال أليجري أتلانتيس"، وهي جزء من مجموعة "فيسابيرا" الاقتصادية.

وأوضحت شركة "فيستا أليجري"، أن الدون ينوي التوسع في استثماره الجديد، حيث يخطط لشراء 30% من وحدة الشركة في إسبانيا خلال الأيام المقبلة عبر شركته "CR7".

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين رونالدو والشركة على إنشاء مشروع مشترك بنسبة "50-50" في الشرق الأوسط وآسيا للترويج لعلامة "فيستا أليجري" التجارية و"بوردالو بينهيرو" التي سميت على اسم فنان برتغالي من القرن التاسع عشر عُرف بتصميماته الخزفية.

وذكرت "فيستا": "سيعمل هذا التعاون بين الطرفين على تسريع عملية التوسع العالمي للعلامة التجارية في قطاع السلع الفاخرة والرفاهية في مختلف الأسواق الدولية، سواء في مجال التجزئة أو الضيافة".