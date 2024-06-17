"لا أستطيع أن أصدق" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لنجله جونيور من معسكر البرتغال

"والدك يحبك كثيرا"

احتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بعيد ميلاد نجله الأكبر كريستيانو جونيور، قبل ساعات من مباراة منتخب البرتغال الافتتاحية في يورو 2024.

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في أمم أوروبا بمواجهة التشيك، غدًا الثلاثاء على ملعب ريد بول آرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

ونشر رونالدو، صورة على حسابه بمنصة "إنستجرام"، رفقة نجله، وكتب عليها: "لا أستطيع أن أصدق أنك تبلغ من العمر 14 عاما بالفعل.. الوقت يمر سريعا بل يطير. تهانينا يا شريكي! والدك يحبك كثيرا".

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ويرتبط كريستيانو بعلاقة خاصة مع نجله الأكبر جونيور، حيث يرافقه كلاعب ناشئ في جميع الفريق التي يلعب باسمها "الدون"، وهو الآن أحد لاعبي الفئات العمرية بفريق النصر.

ويستعد رونالدو لدخول التاريخ عندما يشارك في النسخة الحالية والتي ربما تكون الأخيرة له في أمم أوروبا، حيث يعد النجم صاحب الـ39 عامًا، الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا.

ويحتل رونالدو صدارة قائمة استثنائية في كأس الأمم الأوروبية، حيث شارك في 5 نسخ سابقة، بدءا من يورو 2004 بالبرتغال حتى يورو 2020، وبذلك يكون أكثر اللاعبين تواجدًا في الحدث القاري.