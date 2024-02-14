كريستيانو رونالدو يكسر صمود الفيحاء بهدف متأخر .. والنصر يضع قدمًا في ربع نهائي آسيا

النصر يلامس ربع نهائي دوري أبطال آسيا..

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزًا صعبًا على مواطنه الفيحاء (1-0)، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبهذا الفوز.. وضع النصر قدمًا في ربع النهائي الآسيوي؛ حيث من المقرر أن يستضيف الفيحاء على أرضه "الأول بارك"، في الحادي والعشرين من شهر فبراير الحالي، ضمن منافسات إياب دور الـ16.

المباراة بدأت هادئة للغاية من الفريقين؛ حيث جاءت الفرصة الخطيرة الأولى في الدقيقة 16، عندما وصلت الكرة على رأس المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي سددها بجوار قائم مرمى الفيحاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد الهدوء ليسيطر مجددًا على المباراة؛ حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ حيث استلم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كرة رائعة داخل منطقة جزاء الفيحاء، قبل أن يتلاعب بالمدافع ولكنه سدد في جسد الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

الشوط الثاني من مباراة الفيحاء والنصر..

وفي الشوط الثاني.. كان الأداء أفضل من الفريقين؛ حيث ضغط النصر بقوة للتسجيل، بينما اعتمد الفيحاء على التنظيم الدفاعي، مع استغلال الهجمات المرتدة.

وكاد كريستيانو أن يفتتح أهداف العالمي في الدقيقة 64؛ حيث سدد كرة رأسية وهو وجهًا لوجه مع حارس الفيحاء؛ إلا أن الأخير تصدى لها.

وخلال دقيقة واحدة وتحديدًا في الدقيقة 67؛ مرت لوحة نجم النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا "المقصية"، بجوار مرمى ستويكوفيتش، قبل أن يلغي الحكم، هدفًا للفيحاء؛ بداعي التسلل.

وبعد صمود كبير من الفيحاء لمدة 81 دقيقة؛ نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز لنادي النصر؛ بعد لعبة ثنائية سحرية مع زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وحاول الفيحاء استغلال الدقائق الأخيرة من المباراة، من أجل تسجيل هدف التعادل؛ إلا أنه فشل في ذلك، وسط انضباط وخبرة كبيرة من الفريق النصراوي.