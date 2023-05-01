كريستيانو رونالدو يكسر صمته أخيرًا حول انفصاله عن جورجينا!

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
Cristiano Ronaldo Georgina RodriguezIG-Getty
كريستيانو رونالدودوري روشن السعوديالنصر

كريستيانو رونالدو يعلق أخيرًا على شائعات الانفصال عن جورجينا..

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي أن يضع أخيرًا حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصاله عن الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقته الحالية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وخرجت خلال الفترة الماضية العديد من الأخبار والتقارير التي تؤكد أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا والتي امتدت لأكثر من 8 سنوات على وشك الانتهاء.

وعلى الرغم من نفي جورجينا لتلك الشائعات بأغنية سخرت من التقارير عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك ساهم في زيادة الحديث عن الانفصال.

لكن الآن يبدو أن رونالدو قرر التدخل شخصيًا لوضع حد لكل تلك الأقاويل، بعد أن شارك صورة جديدة مع جورجينا عبر حسابه على "إنستجرام" والذي يتابعه أكثر من 580 مليون متابع.

رونالدو شارك صورة حميمية مع جورجينا حيث تبادل الثنائي القبل، ليقتل "صاروخ ماديرا" بذلك كل الشائعات حول انفصالهما.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

477527 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
477527 الأصوات

اختيارات المحررين