النجم البرتغالي يقلد مهاجم النصر

قارن الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي.

كريستيانو قاد منتخب البرتغال لتحقيق انتصارًا قاتلًا على أيرلندا بهدفين مقابل هدف واحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

المريسل علق على احتفال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناشرًا صورًا له من الاحتفال بهدفه في مرمى أيرلندا.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في مباراة البرتغال وأيرلندا، وأصبح الهداف التاريخي بس بعد الهدف خلع التيشرت عشان يورينا عضلاته".

وحرص المريسل على الرد على أحد متابعيه، والذي قام بتشبيه حمد الله بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقة الاحتفال بالهدف، والذي سجله النجم المغربي في مباراة التعاون.

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وعلق المريسل قائلًا: "طلع كريستيانو رونالدو يقلد عبد الرزاق حمد الله".

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حمد الله قاد نادي النصر لتحقيق الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث قام بتسجيل الهدفين الثاني والثالث، وقام بالاحتفال عن طريق خلع القميص.

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