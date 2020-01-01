كريستيانو رونالدو يفتتح 2020 بإنجاز جديد بعد هاتريك كالياري

نجح كريستيانو رونالدو في إضافة رقم مميز لسجله المذهل بعد تسجيله هاتريك أمام كالياري

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، تحقيق الأرقام المميزة، بعدما سجل هاتريك في انتصار السيدة العجوز على كالياري، أمس الإثنين، بالدوري الإيطالي.

وعادل كريستيانو رونالدو، رقم أليكسيس سانشيز، جناح إنتر ميلان الحالي، وأودينيزي وأرسنال السابق، بعدما سجل أول هاتريك له في الدوري الإيطالي.

ويواصل صاحب الـ34 عامًا إضافة الأرقام إلى قائمة إنجازاته المستمرة، فهو لا يعطي أي إشارة للتوقف.

رونالدو أصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني، في القرن الحالي، بعد ألكسيس سانشيز.

سانشيز، أتم ذلك الإنجاز، عندما سجل ثلاثية في انتصار أرسنال على ليستر سيتي بنتيجة 5-2، في سبتمبر 2015.

وسبق لرونالدو تسجيل هاتريك بقميص فريقيه السابقين، مانشستر يونايتد ريال مدريد، قبل القيام ذلك مع اليوفي.

وتعد هذه المرة الـ36 التي يسجل فيها رونالدو ثلاثة أهداف بمباراة واحدة في الدوريات التي لعب فيها خلال مسيرته، ولا يوجد لاعب سجل أكثر منه في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا منذ 2008، بما في ذلك ليونيل ميسي، الذي سجل 34 هاتريك، فيما يبقى لويس سواريز على مسافة بعيدة عنهما بـ16 هاتريك.

في المجمل، سجل رونالدو 56 هاتريك في مسيرته سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، حيث سجل ثلاثة أهداف في 9 مناسبات مع البرتغال، كان أخرها أمام ليتوانيا في نوفمبر الماضي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم السويدي سفين ريدل.