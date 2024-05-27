كريستيانو رونالدو يعلق على تحطيم إنجاز عبدالرزاق حمدالله .. ويطلب "شيئًا واحدًا" قبل نهائي الهلال النصر

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟

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أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة، بـ"تحطيم" رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم عملاق جدة الاتحاد.

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رونالدو سجل ثنائية، في فوز النصر (4-2) على الاتحاد، مساء يوم الإثنين؛ ليصبح أكثر لاعب إحرازًا للأهداف، في نسخة واحدة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 هدفًا، متفوقًا على رقم حمدالله السابق، والذي سجله في 2018-2019، عندما كان لاعبًا في قلعة العالمي.

وعن ذلك يقول رونالدو في تصريحات لشبكة قنوات "SSC الرياضية"، بعد قيادته العالمي للانتصار على العميد الاتحادي: "أنهينا الموسم بفوز، وبرقم تاريخي مهم بالنسبة لي".

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وشدد الأسطورة البرتغالية على أنه بالرغم من سعادته، بتحقيق هذه الأرقام القياسية التاريخية؛ لكن يظل النادي هو الأهم، متمنيًا تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بنهاية الموسم الحالي.

ووعد كريستيانو الجماهير، بـ"قتال" نجوم النصر داخل أرضية الملعب؛ من أجل تحقيق الفوز على الهلال، في نهائي الكأس، مساء يوم الجمعة القادم، وخطف اللقب الغالي.

وطالب كريستيانو رونالدو، بأن تكون هُناك "عدالة" فقط، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين النصر والهلال، مؤكدًا على ثقته في الفوز، إذا تحقق ذلك.

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