انفجر غضبًا أمام الشاشة .. كريستيانو رونالدو يعرض نفسه لخطر الإيقاف و"الحكم يسامحه أكثر من مرة"

بعد لقطته في مباراة النصر والفتح..

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، جدلًا واسعًا، بسبب الاعتراض على قرارات التحكيم، وإلغاء ثاني أهدافه في مرمى الفتح، خلال مباراة الفريقين في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وحقق النصر فوزًا على الفتح بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، ووقّع رونالدو على الهدف الثالث، في الدقيقة 87، وأضاف هدفًا رابعًا بتصويبة قوية في الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، فيما توجه البرتغالي عقب المباراة إلى عدسة القناة الناقلة، وأطلق تصريحات غاضبة.

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وقال الخبير التحكيمي جمال الغندور، عبر برنامج "المنتصف"، إن قرار الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس، كان صحيحًا، سواءً بعدم احتساب ركلة جزاء لرونالدو، في الدقيقة 13، أو بإلغاء هدفه بالدقيقة 90+9، مضيفًا أنه ليس من حق كريستيانو أن يعترض على قرارات الحكم بهذا الشكل.

ورصد الغندور لقطة إشهار بطاقة إنذار لرونالدو في الدقيقة 55، بداعي التدخل بتهور على المنافس، مؤكدًا أن الاعتراض على قرار الحكم يعني إنذارًا، ولكن الحكم سامح كريستيانو أكثر من مرة.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 14 هدفًا، ليحافظ على صدارة هدافي دوري روشن السعودي، كما وصل إلى هدفه رقم 920 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 80 هدفًا من بلوغ الألفية.

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ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول دوري روشن، مع نهاية الدور الأول، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.