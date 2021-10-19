"كريستيانو رونالدو يستحق الكرة الذهبية أكثر من أي وقت مضى"

الكرة الذهبية هذا العام لها اسم واحد فقط هو "كريستيانو رونالدو"

يعتقد جورج مينديش، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، أن موكله يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

ويتنافس الأسطورة البرتغالية، مع العديد من اللاعبين المميزين هذا العام على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم الإثنين 29 نوفمبر.

ماذا قال جورج مينديش عن رونالدو والكرة الذهبية؟

وقال مينديش في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول، بشأن صاروخ ماديرا والكرة الذهبية: "أرقام وإحصائيات كريستيانو تتحدث عنه، ويجب أن تكون كافية ليفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى في رأيي".

وأضاف: "بالإضافة إلى تحطيمه الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية مع منتخب بلاده ووصوله إلى الهدف رقم 115، إنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم على الإطلاق".

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ويرى وكيل أعمال اللاعبين، بأن تلك الإنجازات التي حققها رونالدو، كان وهو في السادسة والثلاثين من عمره مما يعني أنه يستحق الجائزة لتغلبه على كل تلك الصعوبات.

وأتم مينديش تصريحاته قائلًا: "الكرة الذهبية هذا العام لها اسم، وهو كريستيانو رونالدو".

ماذا قدم رونالدو في عام 2021؟

في عام 2021، حصل صاروخ ماديرا على لقب هداف الدوري الإيطالي، كما حصل على لقب أكثر لاعب يسجل أهداف دولية في التاريخ مع منتخب بلاده بعد وصوله للهدف رقم 115، كما حصل على هداف بطولة يورو 2020.

ومنذ عودته إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، في شهر أغسطس الماضي، شارك في سبع مباريات بكافة البطولات، سجل خلالهم خمسة أهداف.

ما هي طريقة التصويت على جائزة الكرة الذهبية؟

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب:

العروض الفردية والجماعية (الفائزين) خلال العام. سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف). مسيرة اللاعب.

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.