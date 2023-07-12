كريستيانو رونالدو يرد على غضبه من النصر .. صورة تكشف الحقيقة

حقيقة غضب كريستيانو رونالدو من نادي النصر

منذ عدة أيام، وأخبار تتردد بشأن غضب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من نادي النصر وإدارته؛ بسبب العمل غير الجيد، في سوق الميركاتو الصيفي الحالي.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر في يناير 2023، ولكنه خرج بموسم صفري؛ ليطالب اللاعب، بضرورة ضم نجوم كبار بجانبه، في الفريق الأول لكرة القدم.

وحتى الآن.. لم ينجح العالمي، في حسم أي صفقة كبيرة، سوى التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من إنتر الإيطالي؛ لتخرج أخبار غضب الأسطورة البرتغالية.

لكن.. يبدو أن أخبار غضب كريستيانو من ميركاتو النصر، ليس إلا حلقة جديدة من الشائعات التي تطارد اللاعب، منذ الانضمام إلى الفريق، والتي بدأت عندما ردد البعض، بأنه سيفسخ عقده؛ لعدم تأقلمه مع الحياة في السعودية.

وما يثبت عدم صحة هذه الشائعات، الصورة التي نشرها الأسطورة البرتغالية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد عودته إلى تدريبات الفريق التصراوي.

وعلق كريستيانو رونالدو على الصورة؛ قائلًا: "جيد أن أعود"؛ في تأكيد على سعادته بالمشاركة في تدريبات نادي النصر، بعد انتهاء الإجازة الصيفية.

جدير بالذكر أن نادي النصر، تعاقد مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو؛ حيث قيل أنه جاء بطلب شخصي من رونالدو، الذي أعجب بعمل المدرب، مع فريق بوتافوجو البرازيلي بالتحديد.