كريستيانو رونالدو يخبر النصر بـ"قرار تاريخي" في مستقبله

كريستيانو رونالدو يحسم مستقبله بـ"قرار تاريخي"

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اتخذ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، قرارًا تاريخيًا بشأن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عن قرار تاريخي من رونالدو، بـ"الاعتزال" داخل نادي النصر.

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وتحت عنوان "خاص".. كتب العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم، أخبر النصر، رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي، بالنادي فقط".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن كريستيانو رونالدو، لن يرتدي شعار أي فريقٍ أخر، بعد نهاية مشواره مع قلعة العالمي، بشكل رسمي؛ دون تحديد الموعد، سواء في 2025، أو التجديد لسنواتٍ أخرى.

جدير بالذكر أن رونالدو، قاد النصر، للفوز (4-3) على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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