كريستيانو رونالدو يحقق رقمًا فريدًا في الدوريات الكبرى

ما هو الرقم الذي وصل له كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه يوفنتوس بالأمس ضد تورينو؟

حقق فريق يوفنتوس الفوز اليوم على نظيره تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

جاء الفوز بمساهمة رائعة من البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل من ضربة ثابتة وصنع وقدم مباراة جيدة أمام الخصم اللدود في المدينة.

وصول رونالدو للهدف رقم 25 في الموسم الجاري مع يوفنتوس جعله أول لاعب ينجح في الوصول لذلك الرقم في الدوريات الثلاثة الكبرى.

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وكان رونالدو قد تجاوز الـ 25 هدفًا مرة وحيدة في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، عندما توج كهداف للبطولة بـ 31 هدفًا.

كما نجح في تسجيل 48 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإسباني عام 2015 وخطف لقب الهداف من ليونيل ميسي قائد برشلونة.

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ومنح الهدف الذي سجله كريستيانو النجم البرتغالي رقمًا خاصًا به لم يتحقق في صفوف يوفنتوس منذ أكثر من نصف قرن، حيث وصل النجم السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد للهدف رقم 25 وهو ما لم يصل له أي لاعب منذ عمر سيفوري عام 1961.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد اقترب خطوة من حسم لقب الدوري الإيطالي، حيث يتصدر بفارق سبع نقاط عن لاتسيو قبل ثماني جولات من النهاية.