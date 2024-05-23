كريستيانو رونالدو يحسمهما .. الكشف عن صفقتين جديدتين للنصر

تعرف على الصفقات التي اقترب رونالدو من حسمها لصالح النصر

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيلعب دورًا إداريًا كبيرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع فريقه نادي النصر، من أجل حسم صفقات من العيار الثقيل.

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وكشف فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن حديث رونالدو مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد للانضمام إلى النصر.

وقال دياز: "كاسيميرو تحدث مع رونالدو شخصيًا، وقال له نريدك في فريقنا، وعانى النصر من هذه المشكلة بغياب لاعب ارتكاز قوي مثل كاسيميرو وأراه أنه أقرب من النصر، حتى مع مانشستر يونايتد لم يجد نفسه".

وأضاف فيليكس: "فيرناندو هييرو سينضم إلى النصر كمدير رياضي، وكريستيانو رونالدو اتصل به عندما ينتهي الموسم بالمكسيك مع فريق تشيفاز سيأتي لتقييم وإعادة هيكلة النادي من الناحية الرياضية لأنه خبير في هذا الأمر".

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وأنهى رئيس تحرير ماركا حديثه قائلًا: "تحدثت مع جولين لوبيتيجي منذ يومين، وقال لي أنه لا يُريد تغيير وجهته، والبقاء في إنجلترا أو إسبانيا، سيكون هناك تجربة مستقبلًا لمدرب إسباني في الدوري السعودي".

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